Предварительные данные свидетельствуют о худшем результате правящего блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) на выборах 1949 года. Всего в бундестаг проходят шесть партий. Правительство, как обещает Меркель, будет сформировано к Рождеству.

Единая европейская валюта в понедельник дешевеет по отношению к большинству мировых валют, включая доллар США, передает "Интерфакс".

Евро на 9:25 в понедельник стоил 1,1921 доллара по сравнению с 1,1951 доллара по итогам североамериканской сессии 22 сентября. Курс доллара относительно японской нацвалюты поднялся на 0,2%, до 112,22 иены. Стоимость евро в паре с иеной стабильна - 133,82 иены. В паре с фунтом стерлингов евро потерял 0,5%, канадским долларом - 0,3%.

Напомним, блок ХДС/ХСС лидирует по итогам выборов в Бундестаг, получив 33% голосов. Однако, по предварительным оценкам, депутаты ХДС/ХСС займут 246 кресел из 709 - на 65 меньше, чем по итогам предыдущих выборов.

На втором месте (20,5%) - социал-демократы (СДПГ), их показатели стали самыми неудачными со времен Второй мировой войны. Присутствие СДПГ в Бундестаге сократится на 40 мест, в коалицию с партией Меркель и ее баварским филиалом они на этот раз, скорее всего, не войдут.

Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая выступает за ужесточение миграционной политики, отказ от евро и отмену санкций против России, набирает 13%, причем на востоке Германии - в бывшей ГДР - за АдГ проголосовали почти 23% избирателей.

По мнению аналитиков, переговоры о создании коалиционного правительства в Германии на некоторое время отодвинут проблемы еврозоны и переговоры о выходе Великобритании из ЕС (Brexit) на второй план.