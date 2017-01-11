Курс доллара может вырасти до курса евро в 2017 году на фоне будущих повышений ставки ФРС США, сообщает CNBC со ссылкой на главного экономиста Goldman Sachs Яна Хатциуса.

ФРС, по мнению Хатциуса, может в 2017 году повысить ставку трижды: в июне, сентябре и декабре, в результате чего ставка ФРС будет значительно выше ставки ЕЦБ. В то же время Хатциус не ожидает повышения ставки ЕЦБ до 2019 года.

В ожидании паритета

Минувший год выдался непростым для европейской валюты: Brexit и повышение ключевой ставки в США заметно сказались на позициях евро. В июне 2016 года на фоне новостей с британского референдума евро терял более 3,5% и скатился к отметке 1,09 за доллар. Хотя Великобритания никогда не входила в зону евро, статус единой европейской валюты как надежного актива пошатнулся. Тогда же возобновились разговоры о возможном достижении паритета в паре.

В начале января валютная пара евро — доллар обновила исторический минимум, достигнув отметки 1,034. Однако вскоре последовал отскок в район 1,06.

"Паритет евро и доллара для валютного рынка стал навязчивой идеей. Поэтому валютная пара будет стремиться к этому значению, а возможно, и к уровням, близким к историческому минимуму. Поэтому на ближайшие месяцы преимущество остается на стороне доллара", — ожидает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Политика ЕЦБ и ФРС имеет разную направленность. Если ФРС склоняется к дальнейшему ужесточению монетарной политики, то ЕЦБ все еще прибывает в периоде активного стимулирования. Поэтому давление на евро какое-то время сохранится. К тому же в текущем году в еврозоне существует ряд политических рисков, которые способны ослабить единую валюту", — добавил Кочетков.

На помощь евро может прийти возможное ускорение темпов инфляции в США, считает заместитель генерального директора по инвестициям ИК "УНИВЕР Капитал" Дмитрий Александров.

"Если мы сейчас входим в новый сырьевой цикл и если продолжится фискальное стимулирование в Штатах с учетом высокой занятости, стоит ждать роста инфляционного давления. Это сдержит переток ликвидности, в том числе европейской, в доллары", — сказал он.

"Паритета по паре евро — доллар мы не ждем. Полагаем, что снижение по евро — доллару закончено, 3 января пара показала минимум на 1,0341, после чего начала рост, вернулась в двухлетний диапазон 1,05–1,15, так что прорыв ниже отметки 1,05 по итогам заседания ФРС 14 декабря оказался ложным. Чисто технически евро — доллар теперь должны двигаться к 1,15, эту отметку вполне реально увидеть уже в I квартале 2017 года, но мы ожидаем, что в 2017 году евро — доллар сможет выбраться и выше 1,2. Мы полагаем, что справедливый курс евро к доллару находится на 1,2, выше страдает европейская промышленность, ниже — американская", — прокомментировал аналитик ВТБ24 Алексей Михеев.