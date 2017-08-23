Предположительная дата принятия решения по вопросу Luminor назначена на 14 сентября 2017 года, сообщается на сайте Еврокомиссии.

По предварительной оценке ЕК, создание Luminor не нарушает регулу Евросоюза об объединении предприятий.

ЕК призвала третьи стороны до конца этой недели предоставить информацию, которая может относиться к объединению деятельности DNB un Nordea в Латвии, Эстонии и Литве.

Как сообщалось, DNB и Nordea планируют объединить деятельность во всех трех странах Балтии. Образованный в результате слияния банк будет называться Luminor. До тех пор, пока не будут получены все необходимые подтверждения и решения, банки будут работать как независимые и конкурирующие друг с другом предприятия.