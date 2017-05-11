Европейская комиссия в этом году прогнозирует для Латвии прирост внутреннего валового продукта (ВВП) на 3,2%, что будет самым высоким показателем развития экономики среди стран Балтии.

Согласно обнародованным в четверг прогнозам, в 2018 году темпы роста латвийской экономики ускорятся до 3,5%.

В свою очередь инфляция в Латвии в этом году составит 2,2%, в в следующем году - 2%. Безработица в этом году снизится до 9,2%, в следующем году - до 8,7%.

В двух других странах Балтии Еврокомиссия прогнозирует более медленный рост экономики, чем в Латвии.

В Литве прирост ВВП в этом году составит 2,9%, в 2018 году - 3,1%. Инфляция в Литве в этом году прогнозируется на уровне 2,8%, в следующем году - 2%. В свою очередь безработица в этом году сократится до 7,6%, в следующем году - до 7,2%.

В Эстонии в этом году прогнозируется рост экономики в размере 2,3%, а в следующем году он достигнет 2,8%. Инфляция в Эстонии в этом году составит 3,3%, в следующем году - 2,9%. В свою очередь уровень безработицы вырастет с 7,7% в этом году до 8,6% в следующем году.

Согласно прогнозам Еврокомиссии, и в этом, и в следующем году экономический рост ЕС в целом составит 1,9%. Прирост экономики еврозоны в этом году составит 1,7%, в следующем - 1,8%.

Инфляция в ЕС в этом году ожидается в размере 1,8%, в следующем году - 1,7%, в еврозоне - соответственно 1,6% и 1,3%. Уровень безработицы в ЕС снизится с 8% в этом году до 7,7% в следующем году, а в еврозоне - с 9,4% до 8,9%.

Самый быстрый экономический рост в этом году Еврокомиссия прогнозирует для Мальты - 4,6% (4,4% в следующем году), а также Румынии (4,3% в этом году и 3,7% в следующем году) и Люксембурга (4,3% в этом году и 4,4% в следующем году).

Самый медленный прирост ВВП в этом году ожидается в Италии - 0,9% (1,1% в следующем году) и Финляндии (1,3% в этом году и 1,7% в следующем году).

Как заявил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис, комментируя весенний экономический прогноз, несмотря на стремительный рост латвийской экономики, бюджетный дефицит существенно увеличится - с 0,8% от ВВП в этом году до 1,8% в следующем году.

Согласно этому прогнозу, с ростом инвестиций и покупательной способности населения рост латвийской экономики опять ускорится и достигнет 3,2% в 2017 году и 3,5% в 2018 году, однако увеличение бюджетного дефицита будет ощутимым.

"Увеличение бюджетного дефицита в основном связано с запланированной налоговой реформой, где, во всяком случае пока, не намечены компенсирующие меры для предотвращения отрицательного фискального влияния. По сравнению с другими странами Балтии в Латвии прогнозируется более быстрый темп экономического роста в 2017 и 2018 гг., но при этом и более высокий дефицит бюджета", - сказал Домбровскис.

По его словам, в прошлом году рост латвийской экономики затормозило падение инвестиций, связанное в основном с переходом на новый многолетний бюджет ЕС и соответствующим замедлением освоения фондов ЕС. Между тем спрос на рабочую силу продолжит расти, способствуя повышению экономической активности жителей и снижению безработицы.

После периода низкой инфляции в течение четырех предыдущих лет в этом и в следующем году рост потребительских цен в Латвии будет более стремительным - в пределах 2,0%-2,2%, что связано с ростом цен на энергию в мире и ростом внутреннего спроса в Латвии, отметил Домбровскис.