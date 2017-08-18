Еще в июле министр прогнозировала, что в следующем году фискальное пространство будет чуть больше 80 млн, но более точные цифры обещала предоставить в августе.

На следующей неделе, 22 августа, Кабинет министров приступит к рассмотрению вопросов, связанных с бюджетом будущего года и среднесрочным бюджетом.

Правительство заслушает доклады Минфина о прогнозах макроэкономических показателей, доходов и бюджетного баланса на 2018-2020 гг, а также о результате пересмотра расходов госбюджета на 2018-2020 гг, фискальных рисках и приоритетных мероприятиях в этот период.

В июле Минфин представил расчеты, согласно которым в 2018 году фискальное пространство составит 81,2 млн евро, в 2019 году - 19,9 млн евро, а в 2020 году - 311,8 млн евро. Такая неравномерность объясняется тем, что в 2018 году будет реформирован подоходный налог с предприятий (ПНП), поэтому в 2019 году бюджет недополучит чуть более 100 млн евро. В свою очередь более стремительный рост фискального пространства в 2020 году объясняется тем, что существенно ускорится экономический рост.

Министерства дополнительно просят в бюджете 2018 года на приоритетные мероприятия почти 760 млн евро.