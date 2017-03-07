Идентичность нового бренда была разработана при тесном сотрудничестве с консалтинговой компанией по созданию брендов FutureBrand, находящейся в Великобритании.

Название Luminor объединяет два наиболее отличительных сильных качества нового банка. Первая часть названия передаёт намерение бренда строить лучшее будущее. Lumin – происходящее из латыни обозначение света.

Вторая часть названия -nor указывает на глубокие скандинавские корни организации и её материнских банков. -nor образовано от Nordic – скандинавских стран, построивших одну из наиболее стабильных банковских систем в мире.

Эти два качества объединены в одно название, которое может стать путеводной звездой для клиентов и коллег, напоминая им, что и почему означает бренд", - говорит Фрэдди Бэйвисток, главный стратегический директор FutureBrand.

В зависимости от условий и принятых решений регуляторов, сделку по объединению банков планируется совершить во втором квартале 2017 года. После объединения новый бренд будет вводиться постепенно.