Ввод новой купюря в обращение запланирован на 4 апреля 2017 года. Замена связана с тем, что купюры этого номинала наряду с 20-евровыми чаще всего подвергаются подделке.

Для защиты от фальшивомонетчиков на 50 евро нового образца усилены элементы защиты. В частности, в нижнем левом углу указан номинал, цифры которого меняют цвет с синего на темно-зеленый в зависимости от угла обзора. Портрет древнегреческой богини Европы размещается на банкноте в виде водяного знака и на голографической вертикальной полосе.

Среди заметных новшеств — появление на купюре кириллицы, связанное с вступлением в Евросоюз Болгарии, которая, впрочем, пока не вошла в еврозону. Также аббревиатура ЕЦБ написана не на пяти языках, как раньше, а на деcяти.

В пресс-релизе ЕЦБ отмечается, что реже всего объектом подделки становятся купюры достоинством 5 евро (1,1% всех случаев) и 500 евро (1,3% всех случаев). При этом на каждые 10 тысяч жителей еврозоны приходится 27 фальшивых купюр в европейской валюте.