"Мы предлагаем взять за точку отсчета сумму выручки этих крупнейших компаний, зафиксировать, исходя из этого уровня, уровень налогообложения и сделать так, чтобы эти компании выплачивали налоговым органам европейских стран, в которых они получают прибыль, то, что должны выплачивать", — написал Ле Мэр на своей странице в Facebook. Предложение будет внесено в ходе совета министров финансов стран ЕС в Таллине в сентябре.

Так, за 2016 год французское подразделение Facebook заплатило налог на прибыль в размере €1,16 млн, американский сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb — лишь €92,4 тыс. При этом, по подсчетам французских СМИ, благодаря различным схемам налоговой оптимизации Facebook во Франции может занижать реальную выручку в 14 раз — до €37 млн, а Airbnb — в 24 раза (до €5 млн).