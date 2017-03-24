Как отмечает Rambler News Service со ссылкой на Le Monde, Национальная финансовая прокуратура Франции обвиняет Панкова в пособничестве французской компании France Offshore в сокрытии от налоговых органов Франции более €760 млн. Прокуратура потребовала приговорить представителя Rietumu во Франции Сергея Скуку к 18 месяцам лишения свободы условно и выплаты банком штрафа в €90 млн. Для главы France Offshore Надава Бенсуссана прокуратура потребовала семи лет заключения.

Суд над Бенсуссаном, представителями Rietumu, а также 12 другими фигурантами стартовал во Франции в конце февраля, оглашение приговора назначено на 30 марта. Им предъявлены обвинения в налоговых махинациях и организованном мошенничестве.

Cозданная в 2001 году France Offshore предлагала главам французских компаний существенно снизить налоговые выплаты во Франции, зарегистрировав компанию в Латвии. Клиентами France Offshore были порядка 700 французских компаний, в основном представители среднего бизнеса. Финансовые операции осуществлялись при помощи латвийского Rietumu. За услуги налоговой оптимизации France Offshore брала €2,5–6 тыс. в год. По данным следствия, за время работы компания помогла своим клиентам скрыть от налогообложения порядка €760 млн.

Руководитель юридического управления Rietumu Ярослава Замулло заявил Delfi, что банк Rietumu не согласен с предъявленными обвинениями и с позицией прокурора по делу France Offshore. "Беспрецедентные требования обвинения не имеют под собой оснований и будут оспариваться со всей серьезностью – как с правовой, так и с фактической точки зрения. Мы еще раз подчеркиваем, что действовали корректно, соблюдая закон. Банк по-прежнему уверен в том, что суд оценит факты справедливо и объективно, и наши юристы убедительно продемонстрируют отсутствие каких-либо нарушений как со стороны банка, так и его президента", - заявил Замулло.