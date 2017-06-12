Фунт стабилизировался после резкого падения на прошлой неделе, но пока так и не смог восстановиться до уровней, предшествующих всеобщим выборам в парламент, на которых консерваторы провалились.

Курс фунта упал в четверг вечером после того, как данных опросов общественного мнения показали, что ни одна из партий не получит большинство в Палате общин. Падение продолжилось в пятницу утром на фоне подтверждения этой информации.

Однако после того, как появились новости о визите премьер-министра Терезы Мэй к королеве, и ее попытка сформировать новое правительство, валюта стабилизировалась, а рынок оставался спокойным после того, как она подтвердила, что возглавит новое правительство.

К полудню фунт стоил $1,2728, что все еще меньше уровней около $1,29, где фунт находился до 7 июня, то есть за день до выборов.

Консерваторы не получили большинство в парламенте (326 мест и больше), но по-прежнему являются самой многочисленной партии, получив 318 мест и 12 667 213 голосов (42,8% от общего количества).

Премьер-министр Тереза Май в настоящее время пытается сформировать правительство в коалиции с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии. Судя по сообщения с Даунинг-стрит, лидер юнионистов Арлен Фостер согласился на условия так называемой сделки доверия.

Между тем, кадровые перестановки Мэй намекают на "мягкий Brexit" - то есть будет сохранен доступ к единому рынку, равно как и принципы ЕС, такие как "свобода передвижения". Фактически, это будет сохранение статус-кво для Великобритании, за исключение финансовых потерь и влияния на переговорах по законодательству ЕС, после того, как страна покинет ЕС.

Жесткий Brexit – это то, к чему первоначально стремилась Мэй. Он означал полный разрыв связей с ЕС для полного контроля за иммиграцией.