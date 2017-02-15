Он подчеркнул, что именно от местных предприятий и предпринимателей зависит развитие экономики, поэтому банк хочет стать для них хорошим партнером.

Чтобы начать процесс объединения Nordea и DNB в странах Балтии, необходимо получить разрешения органов по надзору за конкуренцией и финансовым рынком - в целом семи учреждений. Раазуке отметил, что объединение банков - очень сложный процесс, и главная задача - сохранить во время этого процесса хороший уровень обслуживания клиентов. В целом для полного объединения банков и интеграции всех систем может потребоваться около трех лет.

Раазуке отклонил прозвучавшие предположения о том, что объединенный банк предназначен для продажи, наоборот, его цель заключается в том, чтобы работать на рынках стран Балтии в долгосрочной перспективе. Он отметил, что капитал нового банка составит почти 2 млрд евро, а еще около 4 млрд евро финансирования ему предоставят материнские банки. "Разве у нас в регионе есть покупатель, который может потратить почти 6 млрд евро? Это большая сумма даже по мировым меркам", - сказал руководитель будущего банка.

Об объединении банков DNB и Nordea в странах Балтии было объявлено в августе 2016 года. Планируется, что сделка по созданию нового банка будет заключена во втором квартале 2017 года. Оба банка будут дополнять деятельность друг друга - Nordea занимает убедительные позиции в сегменте крупных предприятий, а DNB является сильным игроком в сегменте малых и средних предприятий. Объединив свои ресурсы, банки станут более крупным и влиятельным игроком и в обслуживании частных лиц, кроме того, новый банк будет иметь более широкую доступность и географический охват, принимая во внимание сильные позиции Nordea в Эстонии и DNB в Литве, а также равные позиции банков на латвийском рынке.

В Nordea и DNB в странах Балтии в августе 2016 года работали соответственно 1300 и 1800 сотрудников, а общий объем активов достигает 13 млрд евро - 8 млрд евро у Nordea и 5 млрд евро у DNB.