"Наши инспекторы провели проверки примерно в 15 ресторанах. Главные идентифицированные проблемы - нелегальная занятость и сокрытие доходов", - рассказала Цируле в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения. Она отметила, что проверки в местах общественного питания продолжаются.

Цируле информирует, что штрафы применялись только в случаях, когда была обнаружена нелегальная занятость, а за другие нарушения предприятия не оштрафованы. "Штрафы наложены только за нелегальную занятость. О других констатированных нарушениях подготовлены обобщающие материалы, и владельцы предприятий приглашены на переговоры в СГД, чтобы обсудить ситуацию и договориться о том, как улучшить ситуацию", - сказала глава СГД.

По ее словам, в местах общественного питания, где вели наблюдение инспекторы СГД, заметно увеличился размер зарегистрированных покупок. "На тех отдельных предприятиях, где инспекторы вели наблюдение, размеры зарегистрированных сделок по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 50%, 70% или даже 100%", - пояснила Цируле.