Финансовое учреждение развития Altum (Altum) в 2018 году планирует выдать 1000 гарантий в размере 6,7 млн евро на покупку жилья молодым профессионалам, рассказала член правления Altum Инесе Розе.

С 2018 году жилищная программа Altum будет расширена с целью удержания в Латвии молодых профессионалов. Как сообщила представитель Минэкономики Байба Цируле, поддержка будет распространяться не только на семьи с детьми, но и на молодых специалистов в возрасте до 35 лет, получивших профессиональное или среднее образование.

Также с 18 до 24 лет увеличен возраст детей, проживающих в семьях, которые могут претендовать на поддержку.

Финансирование программы жилищных гарантий в 2018 году составит 6,6 млн евро, и эта сумма рассчитана на семьи. Что касается молодых специалистов, то им гарантии будут выдаваться на рыночных условиях, под процент, что не потребует дополнительного финансирования из госбюджета.