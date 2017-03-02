Банки будут обязаны ввести новую услугу - платежный счет с основными функциями. Такая услуга необходима для того, чтобы свой банковский счет смог открыть любой житель страны, в том числе и те, кого банки считают клиентами с высокой степенью риска, например, бывшие заключеные или лица, ищущие убежище.

Впрочем, некоторым категориям жителей будет запрещено открывать даже такие счета. Банковский счет с основными услугами не смогут открыть лица, против которых введены политические санкции, связанные отмыванием средств лица, а также люди, которые признаны недееспособными согласно требованиям Гражданского закона.

Платежный счет с основными функциями сможет обеспечивать потребителю следующие услуги:

1) все действия, которые необходимы для открытия, обслуживания и закрытия счета

2) зачисление денежных средств на счет

3) снятие наличных со счета в банковском отделении или в банкомате

4) кредитные переводы, в том числе и регулярные платежи

5) платежи с помощью платежных карт или через интернет

6) прямые дебетные платежи

Впрочем, допускается что банки смогут самостоятельно выбирать из набора этих услуг те, которые они будут предоставлять пользователям счетов с основными функциями. При этом банки должны исходить из того набора услуг, который предоставляется их клиентам с другими видами счетов.