Хакеры опубликовали документы, согласно которым американская спецслужба АНБ проникла в систему SWIFT. За счет этого АНБ предположительно следило за рядом ближневосточных банков.

Анонимные хакеры группировки Shadow Brokers в субботу, 15 апреля, представили документы, из которых следует, что Агентство национальной безопасности США (АНБ) проникло в межбанковскую систему SWIFT для слежки за рядом ближневосточных банков. Помимо этого, документы свидетельствуют, что АНБ нашло и использовало ряд уязвимостей в ряде продуктов Microsoft Windows, которые используются по всему миру.

Эксперты в целом признали документы, которые демонстрируют, что неустраненные или ранее неизвестные уязвимости в программном обеспечении использовались в АНБ. Согласно заявлениям, представленные документы указывают, что АНБ проникло в два бюро обслуживания SWIFT, включая EastNets, предоставляющее технологические услуги на Ближнем Востоке для SWIFT и для отдельных финансовых учреждений. Таким образом АНБ, предположительно, контролировало сделки с участием банков и других учреждений в Кувейте, Дубае, Бахрейне, Иордании, Йемене и Катаре.

В заявлении на своем сайте EastNets отверг эти обвинения. "Сообщения о предположительной хакерской атаке на сеть EastNets являются полностью ложными и необоснованными" - говорится в сообщении. "Мы можем подтвердить, что никакие данные клиентов EastNets не были каким-либо образом скомпрометированы", - указывается также в заявлении. В свою очередь SWIFT уточнил, что обвинения касаются только его сервисных бюро, а не его собственной сети.