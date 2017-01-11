Среднегодовая инфляция в Латвии составила в прошлом году 0,1%, сообщает Центральное статистическое управление.

В декабре прошлого года потребительские цены по сравнению с ноябрем выросли на 0,6%, а годовая инфляция составила 2,2%.

В декабре по сравнению с ноябрем цены на товары выросли на 0,5%, цены на услуги - на 0,8%. Годовой прирост цен на товары в декабре составил 1,7%, на услуги - 3,4%.

Наибольшее влияние на изменения цен в декабре по сравнению с ноябрем оказало увеличение цен на продукты питания и безалкогольные напитки, на товары и услуги, связанные с транспортом, жильем, на связь, алкоголь и табак, а также снижение цен на одежду и обувь.

В течение месяца продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 1,3%. Дороже стали свежие овощи, рыба и морепродукты, молоко, сахар, масло и жиры, сыр, кофе, кефир, кондитерские изделия и йогурт. Снизились цены на соленое и копченое мясо, мясные продукты, хлопья для завтраков, муку и другие мучные изделия, макаронные изделия и яйца.

Средний уровень цен на алкоголь вырос в течение месяца на 1,1%, что было связано с окончанием акций. На 6,6% подешевела обувь, на 2,3% - одежда. На 0,7% подорожали в декабре товары и услуги, связанные с жильем, дороже стала тепловая энергия.

В группе транспортных товаров и услуг средний уровень цен за месяц вырос на 1,7%, что связано с подорожанием горючего на 2,3%. Дороже стали пассажирские авиаперевозки, обслуживание и ремонт личного транспорта.

На 3,2% подорожали услуги фиксированной и мобильной связи.

В остальных потребительских группах подорожали корм для животных, книги, фармацевтические продукты, услуги кафе и ресторанов. Уменьшились цены на товары личной гигиены и ухода, товары для дома краткосрочного пользования, комплексные услуги отдыха.

В декабре по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года наибольшее влияние на уровень цен оказало подорожание продуктов питания и алкогольных напитков, товаров и услуг, связанных с транспортом, связи, медицинских услуг, отдыха и культуры, алкоголя и табачных изделий. Уменьшились цены на товары и услуги, связанные с жильем.

В декабре средний уровень цен на продукты питания и безалкогольные напитки по сравнению с тем же месяцем предыдущего года вырос на 4,8%.

Подорожали свежие овощи, сахар, сыр и творог, мясо и мясные продукты, масло, молоко, кефир, йогурт, сметана, фрукты, кондитерские изделия, свежая и охлажденная рыба, сладости, соль и приправы, шоколад, варенье и мед. Дешевле стали картофель и яйца.

На 5,2% подорожали в течение года табачные изделия. Средний уровень цен на алкоголь уменьшился на 0,6%, что связано со снижением цен на пиво.

На 0,7% дешевле стали товары и услуги, связанные с жильем. Подешевели теплоэнергия, природный газ, твердое топливо. Дороже стали услуги по управлению жильем, вывоз отходов, водоснабжение и канализация.

В медицине средний уровень цен за год увеличился на 2,9%. Подорожали лекарства, услуги стоматологов и врачей-специалистов.

На товары и услуги, связанные с транспортом, рост цен составил 3%, что связано с удорожанием горючего на 6,7%. Цены выросли на обслуживание и ремонт частных автомашин, уменьшились на пассажирские перевозки по морю, запчасти и аксессуары для личного транспорта.

Средний уровень цен на услуги связи вырос на 5,5%, на 3,2% дороже стали услуги отдыха и культуры.

Также за год подорожали услуги общественного питания, финансовые услуги, товары личной гигиены и ухода, дешевле стали товары для дома краткосрочного пользования.

Административно регулируемые цены в 2016 году уменьшились на 0,4%, нерегулируемые цены - на 0,2%.

В 2015 году среднегодовая инфляция в Латвии составляла 0,2%.