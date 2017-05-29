По мере роста инфляции люди будут активнее искать способы, как заставить свои деньги зарабатывать, пишет Diena.

Общий объем финансовых активов латвийских домашних хозяйств продолжает расти - за последние десять лет он увеличился почти в два раза, достигнув в третьем квартале 2016 года 9,5 млрд евро.

Большую часть финансовых активов домашних хозяйств составляют денежные средства на счетах и банковские депозиты, которые в настоящее время из-за низких процентных ставок практически ничего не зарабатывают.

"В развитых странах мира люди гораздо больше вкладывают в пенсионные фонды, накопительное страхование жизни и ценные бумаги, которые в долгосрочной перспективе могут обеспечить более широкие возможности получения прибыли и повышения благосостояния", - отмечает представитель Swedbank Кристап Копшталс.

Сейчас латвийцы больше стремятся создавать накопления. С одной стороны, это связано с тем, что участники рынка активно популяризируют создание накоплений и третий пенсионный уровень. С другой стороны, увеличение накоплений домохозяйств наблюдается по всей Европе, и это связано с макроэкономическими тенденциями в еврозоне.