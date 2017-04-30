Налоговая реформа позволит жителям Латвии увеличить доходы и сделает страну более конкурентоспособной на фоне других стран Балтии, утверждает Министерство финансов.

Министерство отмечает, что снижение налоговой нагрузки на рабочую силу на себе почувствуют все жители страны - их "чистые" доходы вырастут. Кроме того, позитивный эффект окажет увеличение необлагаемого минимума - эта мера наиболее существенным образом скажется на жителях с низкими доходами.

Повышение минимальной зарплаты в стране с 380 до 430 евро приведет к росту доходов работающих жителей страны, а также позволит уменьшить неравенство. При этом предполагается, что финансовое состояние работодателей и их конкурентоспособность не ухудшатся, полагает министерство. Кроме того, в среднесрочной перспективе расходы предприятий уменьшатся, а снижение расходов на рабочую силу может стимулировать новые инвестиции.

В случае проведения налоговой реформы расходы на рабочую силу в странах Балтии станут примерно одинаковыми.

В Эстонии размер минимальной зарплаты составляет 470 евро в месяц (в Латвии и Литве - 380), после реформы в Латвии он достигнет 430 евро. Основная ставка подоходного налога в Латвии составит 20%, как и в Эстонии (сейчас - 23%). В Литве она составляет 15%. Необлагаемый минимум также будет приближен к уровню Литвы и Эстонии.

Налоговая реформа приведет к тому, что работник будет получать более высокий чистый доход, а это сделает страну более конкурентоспособной в регионе. В 2017 году житель Латвии с брутто-зарплатой 910,7 евро в месяц без иждивенцев получал "на руки" 641 евро. После реформы эта сумма вырастет до 666 евро. В Литве при таких же условиях работник получает на руки 698,7 евро, в Эстонии – 738,2 евро.