Исследование привычек финансового планирования в домохозяйствах в марте текущего года провел исследовательский центр SKDS, опросив 1005 жителей Латвии. В Литве аналогичное исследование провела компания Spinter tyrimai, опросив 1012 респондентов, в Эстонии – Институт экономических исследований, опросив 1021 респондента.

Чаще всего (69%) семьи прикидывают свой бюджет в рамках одного месяца, стараясь, чтобы денег хватило на регулярные платежи и неотложные траты. Гораздо реже люди задумываются о накоплениях для "подушки безопасности" и будущих расходах. Об этом свидетельствует и тот факт, что почти половина, или 49% домохозяйств в случае неожиданной потери регулярных доходов сумеют сохранить привычный уровень жизни не дольше месяца.

Отношение к планированию бюджета в странах Балтии поражает своим сходством – жители Литвы и Эстонии в большинстве своем (соответственно 61% и 56%) также признают, что регулярно планируют свои денежные дела. Данные исследования показывают, что представители молодого поколения в этих вопросах чаще руководствуются необходимостью, однако с возрастом растет доля людей, регулярно планирующих свои финансы, причем особой методичностью отличаются неработающие пенсионеры (67%) и получатели средних доходов (60%). Интересно, что форма семейно-брачных отношений тоже вносит определенные коррективы, а именно, законные супруги тщательнее подходят к финансовому планированию в сравнении с людьми, которые ведут совместное хозяйство, не состоя в зарегистрированном браке.

Главная цель бюджетного планирования неизменна во всех трех странах Балтии – чтобы хватило денег на регулярные платежи и неотложные расходы (указали 69% участников опроса в Латвии, 62% в Литве и 57% в Эстонии). Вторым по важности аспектом денежного планирования жители Латвии и Эстонии (соответственно 41% и 47%) считают создание финансовой "подушки безопасности" и возможность накопить на крупную покупку (33% в Латвии и 38% в Эстонии).

Значительная часть респондентов (47% в Латвии, 52% в Эстонии и 61% в Литве) понимает под планированием примерную прикидку доходов и расходов без детального плана, и лишь небольшая часть (13% в Латвии и Литве, 16% в Эстонии) тщательно отслеживает все денежные поступления и траты. К тому же все расчеты люди обычно производят в уме, не делая записей и не используя особые программы и приложения (52% в Латвии, 57% в Эстонии и 68% в Литве). Примечательно, что жители Латвии на фоне двух соседних стран демонстрируют более тщательный подход к процессу финансового планирования, так как чаще ведут учет своего бюджета на бумаге или в электронной форме (45% в Латвии в противовес 39% в Эстонии и 38% в Литве).