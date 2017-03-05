Что такое "Белый список"? Как поясняет Комиссия по надзору за рынками финансов и капитала, это список так называемых проверенных получателей денег. Если клиент интернет-банка каждый месяц из года в год платит, положим, за свет, газ, телефон и коммунальным службам, то они и могут войти в "белый список". По сути, туда могут войти все ранее проверенные платежи клиента - и не только юридическим лицам, но и физическим.

Например, если вы каждый месяц переводите свой маме 100 евро, то вы и впредь сможете это делать, внеся платеж маме в белый список. На платежи, которые включены в белый список, ограничения в размере 30 евро за один перевод не распространяются. Вы можете переводить в рамках этого списка любую сумму. Надо заплатить за квартиру 150 евро - вносите платеж в белый список и переводите столько, сколько нужно с помощью обычной кодовой карты.

Однако банки рекомендуют проверить, правильный ли телефон указан в системе интернет-банка. Потому что если вдруг у клиента после 1 апреля появляется новый платеж свыше 30 евро и получатель не внесен в белый список, то первый раз все-таки придется воспользоваться смс-авторизацией такого платежа. Но потом можно сразу внести его в белый список и тогда уже переводить любые суммы с кодовой картой.

Клиент сам формирует белый список, но система интернет-банка может предложить сформировать его исходя из исторических типичных платежей клиента. Так что не спешите покупать кодовые калькуляторы - они вам могут не понабиться.

Напомним также, что нет ограничений на переводы любых сумм внутри счетов в одном банке, принадлежащих одному клиенту.