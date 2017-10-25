Он отметил, что накануне капитализация биткоина, то есть суммарная стоимость всех монет, превзошла капитализацию Goldman Sachs, и если подорожание криптовалюты будет продолжаться такими темпами, то ее капитализация превысит капитализацию Apple, которая сегодня составляет более $800 млрд.

"Люди должны начать воспринимать это всерьез, потому что биткоин догнал Goldman Sachs (позже его стоимость снизилась, и он уступил американскому банку). Через пять лет он догонит Apple, капитализация которой более $800 млрд", — сказал инвестор.

В настоящее время капитализация биткоина составляет около $93,77 млрд, следует из данных CoinMarketCap, в то время как капитализация Goldman Sachs по данным Reuters на 24 октября составляла $93,67 млрд. В среду в середине дня стоимость одного биткоина составляла $5640, она снизилась на 1,39% к началу торговой сессии.