Smart-ID – работающее в смартфоне приложение для аутентификации (проверка подлинности пользователя), позволяющее пользоваться банковскими услугами и различными электронными сервисами.

Smart-ID представляет собой мобильное приложение, которое обеспечит жителям Латвии безопасный доступ как к интернет-банку, так и к другим электронным услугам. Swedbank и SEB banka планируют начать предлагать Smart-ID своим клиентам в Латвии уже в первой половине этого года.

На начальном этапе Smart-ID в Латвии будет служить более безопасной альтернативой банковским кодовым картам и кодовым калькуляторам, однако со временем область применения нового решения будет значительно расширена, в том числе его можно будет использовать и для подписания документов вне интернет-банков. Клиенты, использующие кодовые карты, смогут продолжить пользоваться интернет-банком, однако для этого потребуется активизировать получение дополнительных кодов в SMS-сообщениях. Для клиентов, которые пользуются кодовыми калькуляторами,ничего не изменится, если они сами не захотят перейти на Smart-ID.

Интернет-банками в Латвии пользуются 1,4 млн клиентов банков. По данным Латвийской ассоциации интернета, на сегодняшний день уже свыше 800 000 жителей Латвии регулярно пользуются интернетом в мобильном телефоне. В свою очередь, как показывают результаты исследования TNS, 61% жителей Латвии имеют мобильные устройства.

Разработчиком Smart-ID является эстонская сертификационная компания SK ID Solutions, которая разрабатывала и долгое время успешно развивала решения безопасной электронной подписи.

Как пользоваться Smart-ID?



Smart-ID представляет собой отдельное мобильное приложение для смартфонов и мобильных устройств, которое можно будет скачать на Appstore или Google play и подключить с помощью имеющейся банковской кодовой карты или кодового калькулятора.

После этого пользователю останется только выбрать два PIN кода, которые будут использоваться для подключения к интернет-банку (PIN1) и подтверждения платежей или подписания документов (PIN2). Это означает, что в дальнейшем для использования банковских э-услуг будет достаточно одного смартфона, то есть пользователю не нужно будет носить с собой кодовую карту или кодовый калькулятор. Кроме того, Smart-ID можно будет установить сразу на нескольких мобильных устройствах, что делает его использование еще более удобным.

Smart-ID соответствует современным требованиям безопасности, в нем использованы новейшие методы криптографии. Кроме того, он очень удобен, так как мобильный телефон практически всегда находится под рукой, а в случае утери телефона Smart-ID защищен выбранными PIN кодами.