С 1 августа клиенты Swedbank смогут снимать наличные только в банкоматах Swedbank и SEB banka. Сети банкоматов обоих банков обеспечивают клиентам Swedbank доступность банкоматов на всей территории Латвии, пояснила представитель Swedbank Кристине Якубовска.

"За последние годы наш банк был самым активным в расширении своей сети банкоматов, одновременно модернизируя ее. В каждом городе и крае Латвии есть как минимум один банкомат Swedbank", - подчеркивают в Swedbank. Банк обещает уже в этом году установить новые банкоматы в Павилосте, волости Тадайкю Дурбского края, а также в Елгаве и Риге.

Представитель DNB banka Лелде Саре-Янсоне информирует, что для клиентов DNB banka ничего не меняется: они смогут на прежних условиях снимать наличные в банкоматах DNB banka, SEB banka и Swedbank.