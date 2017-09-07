Новое решение вводилось в течение восьми месяцев, и Латвия стала первой из стран Балтии, где оно доступно.

Чтобы платить с помощью телефона, его, как и бесконтактную карту, нужно приблизить к терминалу. Рассчитаться через телефон можно там, где установлены бесконтактные терминалы. Это 15 тыс. мест в Латвии и 6,5 млн в остальном мире.

Мобильные платежи пригодятся там, где люди стоят в очереди либо спешат. Также они активно используются, если человек забыл кошелек дома. Как правило, люди предпочитают рассчитываться таким образом в магазинах, на АЗС, в аптеках и в автомойках самообслуживания.

Платежи через смартфон доступны всем клиентам Citadele, использующим телефоны с операционной системой Android и имеющим платежные карты Mastercard или "Maestro". Новую опцию можно активизировать через мобильное приложение.

Тем, чьи телефоны работают на других операционных системах, Citadele предлагает альтернативные бесконтактные технологии - браслеты и наклейки.