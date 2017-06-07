Мобильные платежи соответствуют высоким требованиям безопасности, поэтому с помощью мобильного телефона можно будет оплачивать также покупки на сумму свыше 10 евро (установленного в Латвии лимита для платежей по бесконтактным картам).

Сейчас новая услуга мобильных платежей проходит бета-тестирование, которое является последним шагом перед тем, как решение мобильных платежей будет представлено широкой публике. Планируется, что это произойдет уже летом этого года. В свою очередь в Литве и Эстонии новая услуга появится чуть позже – во второй половине года.

На начальном этапе мобильные платежи будут доступны пользователям смартфонов с операционной системой Android (Samsung, HTC, Huawei и другие), то есть примерно 80% всех пользователей смартфонов в Латвии.

Для пользователей смартфонов с другими операционными системами банк Citadele в ближайшее время предложит альтернативные решения мобильных платежей – браслеты и наклейки с технологией NFC (near-field communication). На сегодняшний день в Латвии посредством мобильных решений (смартфоны, браслеты, наклейки) можно рассчитаться в более чем 8 000 местах, где обеспечиваются бесконтактные расчеты

Если сейчас для совершения безналичного платежа в магазине или ресторане карту нужно поместить в терминал или приложить к считывающему устройству, то при мобильных расчетах карту носить с собой или вынимать из кошелька не нужно, так как платеж выполняется по популярному в мире принципу tap and go (приложи и иди).

Для использования услуги клиенту нужен смартфон с операционной системой Android (Samsung, HTC, Huawei, Vertu, LG, Sony и т.п.) и карта Mastercard. Смартфон будет привязан к карте, используя мобильное приложение банка Citadele. В свою очередь обмен данными между платежным терминалом и смартфоном будет происходить посредством технологии NFC.

Мобильные платежи будут еще более надежными и безопасными, чем расчеты с помощью бесконтактных карт. Помимо лимитов платежей услуга будет иметь и другие механизмы защиты – клиент должен будет использовать блокировку телефона или подтвердить платеж с помощью PIN кода.