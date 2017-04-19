В настоящее время компенсирующие механизмы налоговой реформы находятся в стадии разработки, и планы повышения акциза на топливо еще нуждаются в расчетах, заявили политики.

Глава фракции Союза "зеленых" и крестьян в Сейме Аугустс Бригманис сказал агентству LETA, что не будет комментировать эту информацию, потому что еще нет подтверждения этих планов со стороны Минфина, а все остальное в этом контексте следует расценивать как слухи.

Руководитель фракции "Единства" Солвита Аболтиня отметила, что партия скептически относится к такому предложению, учитывая возможное влияние повышения акциза на другие товары. Рост цен на топливо повлияет на инфляцию, поэтому необходимы подробные расчеты Минфина.

Сопредседатель национального объединения "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ Гайдис Берзиньш сказал, что партия не информирована о конкретных планах повышения акциза, поэтому он не может комментировать прозвучавшую информацию. В то же время, как отметил Берзиньш, если такая идея будет обсуждаться, следует проанализировать, как это скажется на бизнесе и водителях.

Как ранее сообщило Латвийское телевидение, для того чтобы компенсировать снижение бюджетных доходов почти на 235 млн евро, которое возникнет в результате предлагаемой Минфином налоговой реформы, со следующего года акциз на топливо может быть повышен по крайней мере на 4 цента за литр, а к 2020 году акциз на дизельное топливо вырастет на 10 центов.

В следующем году акциз за литр бензина предлагается повысить на 4,1 цента, в 2020 году - еще на 3 цента. В свою очередь акциз за литр дизельного топлива в следующем году предлагается поднять на 4,5 цента, а с 2020 года - еще на 5,7 цента. Повышение акциза на автогаз будет меньше - на 1,7 цента в следующем году и на 3,1 цента в 2020 году.