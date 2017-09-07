Партии правящей коалиции договорились поддержать предложение министерства земледелия, которое порекомендовала снизить применяемую в розничной торговле ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 21% до 5% на характерные для Латвии фрукты, ягоды и овощи.

Об этом решении после совещания коалиционных партий сообщил премьер-министр Марис Кучинскис.

Соответствующие поправки к нормативным актам еще предстоит рассмотреть правительству и Сейму.

Ранее министерство земледелия представило Кабинету министров доклад, в котором предлагалось снизить НДС на характерные для Латвии овощи, фрукты и ягоды до 5%.

В докладе говорится, что такой шаг поможет конкурентоспособности легального рынка соответствующей продукции. В списке — яблоки, груши, цидония, коринка, вишня, слива, клубника, малина, ежевика, черная и красная смородина, крыжовник, черника, брусника, клюква, арония, облепиха, рябина, бузина, жимолость, лимонник, калина, морошка и земляника, а также картофель, репчатый лук, чеснок, лук-порей, капуста, в том числе цветная, брокколи и еще некоторые ее виды, салат и цикорий, морковь, репа, брюква, хрен, топинамбур, редька, турнепс, петрушка, свекла, редис, огурцы, горох, фасоль и другие бобовые, сельдерей, шпинат, ревень, кабачки, тыква, фенхель, кукуруза, зеленый лук, базилик, укроп, мята, кинза и другая зелень.

Сейчас Латвия — одна из пяти стран Евросоюза, в которых не применяется сниженная ставка НДС на продовольствие. Другие четыре страны: Литва, Эстония, Болгария и Дания. Но в Латвии есть исключение: НДС 12% облагается специальное питание для младенцев.

Как отмечают авторы доклада, снижение НДС на вышеупомянутые продукты наиболее ощутят люди с низкими доходами. При этом с розничными торговцами должно быть подписано соглашение о пропорциональном снижении цен.