Депутаты "Единства" эту норму не поддержали, и представители коалиционных партий обменялись претензиями. Оппозиционный депутат Мартиньш Бондарс не голосовал, заявив, что не хочет участвовать в "разборках" коалиционных партий.

Предложение, получившее поддержку комиссии, предусматривает, что ликвидатором кредитного учреждения не может стать лицо, которое в последние два года находилось в юридических отношениях с ликвидируемым банком.

Это означает, что Арманд Раса не может быть утвержден администратором Trasta komercbanka. Комиссия рынка финансов и капитала подготовила список из пяти кандидатов на эту должность.

Лаймдота Страуюма ("Единство") мотивировала свой отказ поддержать предложение тем, что поправки готовятся для конкретного лица.

Депутат Имант Парадниекс (ВЛ-ТБ/ДННЛ) возразил, что поправки готовились еще до того, как была выдвинута кандидатура нового администратора Trasta komercbanka.