В своем сообщении S&P Global указывает, что кредитный рейтинг Латвии по долгосрочным обязательствам в местной и иностранной валюте в группе "A" поддерживается фискальной политикой государства, отражающейся в умеренном росте дефицита госбюджета и низком уровне долга центрального правительства, а также эффективностью госуправления.

В свою очередь дальнейшему повышению рейтинга препутствует низкий уровень доходов жителей, долгосрочные вызовы, связанные с сокращением числа жителей и рисками внешнего финансового сектора.