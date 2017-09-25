Международное рейтинговое агентство S&P Global повысило будущую оценку кредитного рейтинга Латвии со стабильной на позитивную, сообщили в Госказне.

Как сообщает S&P Global, основным фактором для повышения оценки является быстрый рост экономики Латвии - увеличение внутреннего валового продукта (ВВП) на душу населения, хотя этот показатель по-прежнему ниже среднего уровня стран еврозоны. Также агентство ожидает, что рост ВВП будет способствовать улучшению ситуации на рынке труда.

Как отмечает S&P Global, удерживать кредитный рейтинг Латвии на прежнем уровне позволяет осторожная бюджетная политика. Если внешний и государственный нетто-долг продолжат снижаться, а народное хозяйство будет расти быстрее, чем прогнозируется, при этом избегая перегрева, S&P Global может повысить и кредитный рейтинг.

S&P Global ожидает, что, несмотря на налоговые реформы и предстоящие в будущем году выборы, Латвия будет соблюдать фискальную осторожность и впредь.

В конце марта этого года агентство подтвердило сохранение кредитного рейтинга Латвии на уровне A-.