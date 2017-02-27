Представитель КРФК Лайма Ауза сообщила, что от ликвидатора Trasta komercbanka Илмарса Крумса было получено заявление о начале процедуры неплатежеспособности в банке. КРФК направила иск в суд и попросила назначить администратором неплатежеспособности Армандса Расу.

В ходе ликвидации Trasta komercbanka было констатировано, что средств банка (активов) не хватает для полного удовлетворения всех требований кредиторов. Из предоставленной ликвидатором информации следует, что к концу января 2017 года обязательства банка перед кредиторами составляли 124,6 млн евро (из них на требования кредиторов приходится 121,1 млн евро), а активы банка составляли 73 млн евро.

При ликвидации банка удалось вернуть средства в размере 111,9 млн евро. В то же время вкладчикам банка выплачены гарантированные компенсации на 54,5 млн евро. Компенсации выплачены из средств банка.

"Когда банк находится в процессе ликвидации, его имущество чаще всего невозможно продать по балансовой стоимости, и в случае вынужденного отчуждения торговая стоимость может быть более низкой...С учетом фактических обстоятельств, ликвидатор Trasta komercbanka принял решение о начале процедуры банкротства и подачи в суд иска о неплатежеспособности, поэтому обратился в КРФК с заявлением о неплатежеспособности", - отмечают в КРФК, подчеркивая, что Илмарс Крумс решил не принимать участия в неплатежеспособности банка.

Напомним, что лицензия Trasta komercbanka была аннулирована Европейским центробанком в марте 2016 года.