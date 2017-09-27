"Перед тем как предоставить подробные комментарии об этом деле, КРФК должна проверить находящуюся в публичном пространстве информацию, поэтому проводится проверка в Rietumu banka", - сказала Ауза.

По ее словам, из публично доступной информации следует, что в этом деле также участвовало получившая лицезию в Великобритании компания по работе с электронными денгами PSI Pay LTD, которая имеет право на предоставление услуг в странах ЕС. "Возможно, потребуется международное сотрудничество", - пояснила представитель КРФК.

КРФК воздерживается от дополнительных комментариев до того, как будут выяснены обстоятельства дела и проведена проверка в банке.

В свою очередь пресс-секретарь Rietumu banka Элеонора Гайлиш сказала агентству LETA, что некоторые время назад банк получил информацию о том, что, возможно, финансовое учреждение хотят использовать с целью сбора средств на открытие представительства самопровозглашенной ДНР в Европе, что является нарушением режима европейских санкций.

"В банке было проведено расследование, в ходе которого выяснилось, что эта информация не соответствует действительности", - подчернула Гайлиш.

По ее словам, в ходе расследования установлено, что на одном сайте был опубликован призыв жертвовать средства журналисту и указан номер электронного кошелька, который обслуживает клиент банка – британская компания, имеющая лицензию FCA. На эту компанию распространяются все международные требования в отношении идентификации клиентов и предотвращения легализации средств, полученных преступным путем (AML).

Банк связался с клиентом, который предоставил всю необходимую информацию о владельце электронного кошелька и его хозяйственной деятельности. Британский клиент банка также сообщил, что ни одна из транзакций по этому электронному кошельку не указывает на нарушение международных требований. Однако до выяснения всех обстоятельств британский клиент заблокировал этот электронный кошелек и обратился к держателю сайта с просьбой удалить реквизиты, сказала Гайлиш.

Она также добавила, что о проведенном расследовании банк проинформировал компетентные учреждения.

В интернете опубликован призыв жертвовать "Донецкой Народной республике", подписанный Эрваном Кастелом (Erwan Castel), и указан счет в Rietumu bankа.