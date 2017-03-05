Как сообщил передаче de facto Латвийского телевидения (ЛТВ) член совета Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Гвидо Ромейко, Крумс решил сам не продолжать работу с банком. На вопрос, в чем причины, представитель комиссии указал на возможное "выгорание" Крумса.

По неофициальной информации de facto, причина кроется в общественном мнение. И, если бы Крумс сам не отказался дальше работать, комиссия могла бы и не выдвинуть его. Но в КРФК такое предположение категорически отвергают.

Как уже ранее писал портал DELFI, комиссия направила в суд Видземского предместья иск о признании неплатежеспособным ликвидируемого банка Trasta komercbanka и попросила назначить администратором неплатежеспособности Армандса Расу.

В ходе ликвидации Trasta komercbanka было констатировано, что средств банка (активов) не хватает для полного удовлетворения всех требований кредиторов. Из предоставленной ликвидатором информации следует, что к концу января 2017 года обязательства банка перед кредиторами составляли 124,6 млн евро (из них на требования кредиторов приходится 121,1 млн евро), а активы банка составляли 73 млн евро.

При ликвидации банка удалось вернуть средства в размере 111,9 млн евро. В то же время вкладчикам банка выплачены гарантированные компенсации на 54,5 млн евро. Компенсации выплачены из средств банка.

"Когда банк находится в процессе ликвидации, его имущество чаще всего невозможно продать по балансовой стоимости, и в случае вынужденного отчуждения торговая стоимость может быть более низкой...С учетом фактических обстоятельств, ликвидатор Trasta komercbanka принял решение о начале процедуры банкротства и подачи в суд иска о неплатежеспособности, поэтому обратился в КРФК с заявлением о неплатежеспособности", - отмечают в КРФК, подчеркивая, что Илмарс Крумс решил не принимать участия в неплатежеспособности банка.

Напомним, что лицензия Trasta komercbanka была аннулирована Европейским центробанком в марте 2016 года.