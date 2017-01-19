Генеральный директор UBS Аксель Вебер заявил о том, что Brexit затронет около 1 тыс. из 5 тыс. сотрудников банка, работающих в Лондоне. HSBC также планирует перевести 1 тыс. своих работающих в Великобритании сотрудников в Париж. Ранее генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон заявлял в интервью Bloomberg TV, что могут быть затронуты 4 тыс. из 16 тыс. работающих в Лондоне сотрудников банка.

Немецкая газета Handelsblatt сообщила также о намерении еще одного банка, Goldman Sachs, сократить число сотрудников, работающих в Лондоне, вдвое, то есть на 3 тыс. человек, и перевести ключевые операции в Нью-Йорк и в континентальную Европу. По данным газеты, 1 тыс. сотрудников банк планирует перевести во Франкфурт. В Goldman Sachs такие планы отрицают. «Остается значительная неопределенность по поводу того, к чему приведут переговоры по Brexit в смысле стандартов для банковской индустрии. В результате мы пока не приняли каких-либо решений о нашей возможной реакции, несмотря на все спекуляции СМИ»,— заявили в Goldman Sachs.