Руководитель Nordea Каспер фо Коскулл заявил, что перенос административного центра в Европейский банковский союз отвечает интересам клиентов, акционеров и сотрудников.

Решение о переносе главного офиса повлияет лишь на небольшую часть сотрудников. Перенос центра будет завершен до 1 октября 2018 года, но решение еще должны утвердить акционеры.

Nordea подчеркивает, что решение не повлияет на работу банка на его домашних рынках в Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании и не принесет никаких изменений клиентам.

В странах Балтии работают филиалы банка Nordea. Планируется, что в этом году Nordea и DNB объединят свою работу в странах Балтии, основав банк Luminor.