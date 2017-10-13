По данным популярного в криптосообществе сервиса Coinmarketcap, в настоящее время капитализация биткоина достигла почти 100 млрд долларов. Операции с криптовалютами переживают настоящий бум. На данный момент существует уже более 1000 различных криптоденег. На втором месте после биткоина находится Etherium, капитализация которого составляет около 30 млрд долларов.
МВФ: к криптовалютам нужно относиться всерьез
Между тем глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что центральным банкам и регуляторам настало время всерьез отнестись к криптовалютам. Новые финансово-технические продукты уже интегрировались в глобальную платежную систему, и игнорировать их было бы рискованно, сказала она на полях ежегодного заседания МВФ в Вашингтоне 13 октября. Лагард не исключила, что МВФ может разработать собственную криптовалюту.
В последние недели курсы криптовалют находились под массированным давлением. За короткое время биткоин потерял в цене более одной тысячи долларов. Это было вызвано тем, что крупнейшая в мире торговая площадка Китай ограничил доступ к криптовалютам. Россия также ограничила операции с криптовалютой.