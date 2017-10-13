Самая популярная в мире криптовалюта биткоин движется от рекорда к рекорду, приближаясь к отметке в 6 тысяч долларов. На торговой площадке BitStamp электронная монета в пятницу, 13 октября, подорожала на 7,4 процента до 5846 долларов. Только накануне курс биткоина пробил отметку в 5 тысяч долларов.

По данным популярного в криптосообществе сервиса Coinmarketcap, в настоящее время капитализация биткоина достигла почти 100 млрд долларов. Операции с криптовалютами переживают настоящий бум. На данный момент существует уже более 1000 различных криптоденег. На втором месте после биткоина находится Etherium, капитализация которого составляет около 30 млрд долларов.

МВФ: к криптовалютам нужно относиться всерьез

Между тем глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что центральным банкам и регуляторам настало время всерьез отнестись к криптовалютам. Новые финансово-технические продукты уже интегрировались в глобальную платежную систему, и игнорировать их было бы рискованно, сказала она на полях ежегодного заседания МВФ в Вашингтоне 13 октября. Лагард не исключила, что МВФ может разработать собственную криптовалюту.

В последние недели курсы криптовалют находились под массированным давлением. За короткое время биткоин потерял в цене более одной тысячи долларов. Это было вызвано тем, что крупнейшая в мире торговая площадка Китай ограничил доступ к криптовалютам. Россия также ограничила операции с криптовалютой.