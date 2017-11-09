По данным на 20:00 (по латвийскому времени) в среду, курс биткоина достигал отметки в $7,7 тыс. После объявления об отмене применения протокола курс превысил $7,8 тыс. Затем курс криптовалюты скорректировался, и по данным на 8:20 четверга курс составляет $7353.

Применение протокола Segwit2x могло привести к еще одному разделению биткоина на две криптовалюты, аналогично тому, как появился bitcoin cash. Об отмене применения протокола сообщил 8 ноября глава проекта Segwit2x Майк Белш. По его словам, команда проекта не достигла консенсуса насчет применения протокола и своими действиями может стать препятствием для роста биткоина.

Очередной исторический рекорд биткоин установил 2 ноября, когда курс криптовалюты превысил $7000 на фоне новостей о планах запуска фьючерсов на биткоин.