К Latvenergo был применен штраф в размере 1600 евро, но по закону предусмотрено частичное освобождение от него в том случае, если до определенной даты уплачено 50% штрафа.

По информации ГСОС, в процессе сбора нефтепродуктов на территории водохранилища Плявиньской ГЭС с 22 января по 1 февраля было собрано 1,764 тонны масла. Полная откачка масла из трансформаторов возможна только после их демонтажа, поэтому риск утечки нефтепродуктов сохраняется. Демонтаж планируется завершить до 15 мая.

Сейчас трансформаторы каждый день обследуются, а в дренажной трубе размещены абсорбирующие боны. Утечка примерно двух кубометров масла произошла на Плявиньской ГЭС из списанного трансформатора.