В латвийской экономике заметны признаки, которые могут свидетельствовать о рисках перегрева экономики. Главной причиной, создающей в настоящий момент риск перегрева, в отличие от ситуации в 2004-2007 годов, является дефицит рабочей силы и связанное с этим повышение оплаты труда, опережающее темпы роста производительности, пишет газета Dienas Bizness.

Но, как отмечают эксперты, перегрев не является неизбежным, и разумно действуя, его можно избежать. Член Совета по фискальной дисциплине и профессор Рижской высшей школы экономики Мортен Хансен отмечает, что текущий уровень безработицы (по данным Государственного агентства занятости на 31 июля 2017 года - 7,1%), является наименьшим за последние восемь лет. Это создает проблемы с доступностью рабочей силы, в результате оказывается давление на зарплаты, которые растут самыми быстрыми темпами за последние девять лет.

Впрочем, эксперт DNB banka Петерис Страутиньш советует об этом не беспокоиться. По его мнению, зарплаты какое-то время могут расти быстрее производительности за счет изменения пропорции распределения доходов между наемными работниками и владельцами капитала.