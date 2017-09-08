Но, как отмечают эксперты, перегрев не является неизбежным, и разумно действуя, его можно избежать. Член Совета по фискальной дисциплине и профессор Рижской высшей школы экономики Мортен Хансен отмечает, что текущий уровень безработицы (по данным Государственного агентства занятости на 31 июля 2017 года - 7,1%), является наименьшим за последние восемь лет. Это создает проблемы с доступностью рабочей силы, в результате оказывается давление на зарплаты, которые растут самыми быстрыми темпами за последние девять лет.
Впрочем, эксперт DNB banka Петерис Страутиньш советует об этом не беспокоиться. По его мнению, зарплаты какое-то время могут расти быстрее производительности за счет изменения пропорции распределения доходов между наемными работниками и владельцами капитала.