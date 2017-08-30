Правительство заслушало вчера доклад Минэкономики о региональном сотрудничестве в обеспечении инфраструктуры газоснабжения. По неофициальной информации агентства LETA, Латвии предложено поддержать создание терминала для сжиженного газа в Эстонии, Палдиски, но Ашераденс этой информации не подтвердил и не опроверг.

"Согласно графику работы над архитектурой энергосистемы стран Балтии, в первом квартале следующего года эксперты должны изучить газовую инфраструктуру Балтии и решить, какое региональное решение будет самым эффективным", - сказал министр.

Он считает, что Балтии, скорее всего, нужен один проект, но сейчас предлагаются уже два, и "у нас на данный момент слишком мало информации, чтобы принять решение о развитии двух региональных проектов".

Если речь идет о проекте энергетической инфраструктуры регионального значения, в данном случае терминале сжиженного газа, то государства пропорционально преимуществам должны нести и затраты.

"Я и правительство не можем сейчас пойти к латвийским налогоплательщикам, не зная, какими будут эти затраты в будущем, если поддержать тот или иной сценарий", - заявил Ашераденс.

Конкретной информации о том, что будет предложено Латвии, Ашераденс не предоставил, указав, что Минэкономики ждет дополнительных данных и намерено придерживаться графика, в котором обозначен первый квартал следующего года.