К концу 2016 года на евро обменяно 39% латовых монет и 95% банкнот, сообщил агентству LETA пресс-секретарь Банка Латвии Янис Силакалнс.

На евро обменяно и изъято из обращения 39% латовых монет общей стоимостью 28 млн латов (39,8 млн еврo) и 95% латовых банкнот общей стоимостью 935 млн латов (1,33 млрд евро). Из обращения изъято 146 млн монет и 46,9 млн банкнот.

К концу декабря 2016 года необменянными оставались 343,3 млн монет, по весу составляющих 788 тонн. Из них наибольшую часть составляет "черная мелочь" - 241 млн монет достоинством в 1 и 2 сантима. Много также "однолатовиков", в том числе, особого дизайна - 24,4 млн.

Из банкнот больше всего необменянных пятилатовых и 20-латовых банкнот - соответственно 1,8 млн и 904 тыс.

Латвия присоединилась к еврозоне 1 января 2014 года.