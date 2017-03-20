Суммы, которые вносятся через банкоматы, растут из года в год: в 2014 году - 2,38 млрд евро, в 2015 году — 2,59 млрд, в 2016 году — уже 2,67 млрд. Известно, что около половины внесли юридические лица, остальное — физические. Но являются эти деньги официальной или неофициальной зарплатой, долгом или подарком родственников, неизвестно, пишет портал lsm.lv.

Еще в 2014 году СГД передало, чтобы банки передавали данные о внесенных частными лицами средствах, если зачисления делались не менее восьми раз в год, а общая сумма превысила 6 000 евро. Однако рассматривать этот вопрос в Минфине даже не стали.

Теперь и сама СГД не настаивает на подобных поправках. У налоговиков другое предложение – максимально уменьшить наличный расчет в рознице, как и сделки между физическими и юридическими лицами, а также ограничить выплату зарплату наличными в частном секторе.