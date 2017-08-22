Многие банки этим летом поменяли свои прейскуранты, другие банки планируют это сделать в ближайшее время. Изучив ценники банков, издание Neatkarīgā пришло к выводу, что стоимость повысилась на 90% услуг, некоторые позиции подорожали в несколько раз.

Повышение цен на услуги банки объясняют ростом своих расходов и изменением привычек клиентов. Наибольшее подорожание ожидает клиентов, которые в течение года не провели по счету ни одной сделки. Например, клиентам банка SEB за неактивный счет в банке надо будет платить 10 евро в год. В то же время оформление договора о накопительном страховании жизни будет стоить 15 евро, а не 21,34 евро, как раньше.

DNB banka" удвоил цену на изготовление карт Visa Debit и Galactico Visa Debit, но больше не взимает 0,36 евро за платежи в интернет-банке в рамках группы DNB.

Nordea с 1 сентября за подготовку нестандартной справки будет взимать 50 евро с получателя лизинга (сейчас эта услуга стоит 36 евро), но почти вдвое снизил цену на выдачу согласия на установку газового оборудования на лизинговом объекте.

С 15 октября в Swedbank в три раза подорожает выплата наличных с заблокированного счета (15 евро вместо нынешних 4,27 евро), но зато отменена плата в размере 7 евро за письменный ответ банка о расследовании, связанном с отзывом платежа.