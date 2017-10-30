Прибыль латвийского банковского сектора за девять месяцев этого года составила 243,9 млн евро, свидетельствует оперативная информация Комиссии рынка финансов и капитала.

В этот период с прибылью работали 13 латвийских банков и пять филиалов иностранных банков.

Общая сумма небанковских вложений в банковском секторе в сентябре уменьшилась на 2,1% или 433,2 млн евро. Объем вкладов местных клиентов сократился на 1,1% или 130,1 млн евро, вкладов предприятий - на 6% или 246 млн евро, вкладов финансовых учреждений - на 5,4% или 42,9 млн евро.

Вклады домохозяйств увеличились на 1,5% или 91,8 млн евро, вклады иностранных клиентов - уменьшились на 3,7% или 303,1 млн евро. Общий остаток привлеченных вкладов на конец сентября составил 19,8 млрд евро.

Общий остаток кредитного портфеля сократился на 4% или 599,2 млн евро. Объем кредитов местным предприятиям фактически не изменился, кредитный портфель местных домохозяйств вырос на 0,5% или 23,7 млн евро, кредитный портфель иностранных клиентов - на 1,1% или 23 млн евро. Общий остаток кредитного портфеля в конце сентября составил 14,5 млрд евро.