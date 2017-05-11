Группа латвийских бизнесменов намеревается создать пенсионный фонд 2-го уровня. Для этого учреждено акционерное общество Indexo, в капитал которого вложено два миллиона евро. Одним из главных преимуществ нового фонда станет низкая комиссионная плата за администрирование пенсионных накоплений, обещают в компании.

Среди учредителей Indexo более 30 латвийских предпринимателей, в том числе бывший руководитель латвийского филиала банка Nordea Валдис Сикснис, Нормундс и Янис Бергсы (SAF Tehnika, Mobilly), Гиртс Рунгайнис (Prudentia), Свенс Динсдорфс (ELKO), Элмарс Генгерс (Tieto), Юрис Гришинс (Capitalia), хирург Каспарс Фелдманис (Kaspars Feldmanis), присяжные адвокаты Филипс Клявиньш (Filips Kļaviņš) и Раймондс Слайдиньш (Raimonds Slaidiņš) и многие другие.

Для начала деятельности на рынке 2-го пенсионного уровня компании еще нужно выполнить ряд предварительных условий: получить лицензию общества по управлению вложениями у Комиссии рынка финансов и капитала,произвести запись в регистре управляющих фондируемых государством пенсионных средств, заключить договор об управлении средствами с Государственным агентством социального страхования.

В компании подчеркивают, что согласно данным ОЭСР, в Латвии самые высокие комиссионные платы за администрирование пенсионных средств среди развитых стран. В 2016 году жители Латвии уплатили в виде комиссий за 2-й пенсионный уровень почти 40 млн евро. В то же время средняя доходность планов 2-го пенсионного уровня с 2003 года даже не достигает инфляции.

Indexo намеревается создать инвестиционный план 2-го пенсионного уровня с расходами на управление, которые как минимум в два раза ниже нынешних. Компания планирует инвестировать пенсионные накопления будущих вкладчиков в инвестиционные фонды, привязанные к индексам мирового финансового рынка.