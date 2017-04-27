"…Я думаю, что им это было сложно оформить, потому что, когда банк покупает акции кого бы то ни было, у него на эту же сумму уменьшается капитал. Плюс Norvik работает в Евросоюзе, могли сказаться санкции против России. Поэтому Norvik Banka как структурная единица из этой сделки был исключен", — приводит издание слова Рожковой.

НБУ планирует связаться с латвийским регулятором для получения дополнительной информации по сделке. "Мы еще даже не получили полные пакеты документов. Пока посмотрим на то, что есть. Нужно проверить деловую репутацию инвесторов и все прочее. Естественно, будем связываться с латвийским регулятором, запросим данные по финансовому состоянию Norvik Banka. Вообще на то, чтобы осуществить все проверки, у нас есть три месяца", — добавила Рожкова.

27 марта Сбербанк сообщил о заключении юридически обязывающего соглашения с консорциумом инвесторов о продаже своего дочернего банка на Украине. В консорциум вошли латвийский Norvik Banka Григория Гусельникова и частная компания из Белоруссии. Одним из крупных акционеров консорциума является Саид Гуцериев, сын совладельца группы БИН и "Русснефти" Михаила Гуцериева.

10 апреля Нацбанк Украины получил документы по сделке от Гуцериева, а 14 апреля — от Гусельникова.