"Если до сих пор деятельность банка Citadele в Эстонии была направлена в основном на обслуживание бизнес-клиентов, в первую очередь на финансирование малых и средних предприятий, то теперь мы намерены расширить как целевую группу, так и ассортимент услуг. Мы готовы действовать в качестве универсального банка", - сказала глава эстонского филиала Citadele Софиа Кирсимаа.

Прежде всего банк планирует достичь в области технических возможностей уровня других ориентированных на обслуживание частных клиентов эстонских банков, сказала BNS проектный менеджер по маркетингу Citadele Хелен Сакс. По ее словам, это должно произойти к марту, после чего банк представит расширенный выбор услуг для частных клиентов.

Банк Citadele в 2016 году увеличил портфель кредитов и размер вкладов и активно продолжал финансирование предприятий и частных лиц во всех трех странах Балтии.

Филиал Citadele banka в Эстонии с 2010 года предлагает финансовые услуги - от расчетных счетов и платежных карт до бизнес-кредитов и инвестиций. Эстонский филиал Citadele banka и его дочернее предприятие Citadele Leasing & Factoring входят в состав группы Citadele.

Главный офис группы Citadele находится в Риге, его дочерние предприятия расположены в Латвии, Литве, Эстонии и Швейцарии. Акционерами банка Citadele является международная группа инвесторов. Крупнейший акционер - Европейский банк реконструкции и развития, которому принадлежат 25% минус одна акция, остальные 75% плюс одна акция принадлежат представляющей международных инвесторов фирме Ripplewood Advisors LLC.