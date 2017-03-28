"Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после получения одобрений сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину",— говорится в сообщении Сбербанка.

В Сбербанке надеются, что решение о продаже будет способствовать разблокированию его офисов и возобновлению "нормальной работы". "Ускоренная продажа банка приведет к фиксации убытка по вложениям в капитал дочернего банка, который отразится в отчетности ПАО "Сбербанк" по РСБУ. В то же время на уровне консолидированной отчетности группы Сбербанка влияние сделки на отчетность по МСФО не будет материальным",— отметили в российской кредитной организации.

Вместе с основной сделкой Norvik Banka запланировал ряд мер по сокращению присутствия на российском банковском рынке.

Сам Саид Гуцериев высоко оценивает потенциал этой сделки: "Приобретаемый банк имеет прекрасную инфраструктуру: в его платформу предыдущим собственником - Сбербанком РФ – были вложены сотни миллионов долларов. Это солидное основание для развития и качественного роста проекта. Мой опыт подсказывает, что, приняв решение об участии в нём, все участники консорциума делают весьма дальновидную и выгодную инвестицию, а самому банку это позволит сделать большой шаг вперед и реализовать многие передовые проекты не только в Украине, но и в соседних странах Европы".

"Я хотел бы поблагодарить всех партнеров, благодаря которым это стало возможным. Уверен, что наше сегодняшнее соглашение позволит открыть новую страницу в развитии финансовой системы Украины и новые горизонты развития для AS Norvik Banka", - так прокомментировал события Григорий Гусельников.

Украинский Сбербанк сегодня – шестой по величине банк страны, с активами около $2,2 млрд и сетью из более чем 150 отделений. Услугами банка пользуется почти 1 млн клиентов.

Norvik Banka сегодня на седьмом месте в Латвии по величине активов. Услугами банка пользуются более 150 тысяч клиентов.