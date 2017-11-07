Кроме того, решением суда Оуэн и Карл Ойстоны должны выплатить Белоконю судебные издержки в районе двух миллионов фунтов. Таким образом, латвийскому предпринимателю удалось не только разрешить затянувшийся конфликт между акционерами "Блэкпула", но и вернуть стоимость 10-летних инвестиций в развитие футбольного клуба.

Белоконь подал в суд, узнав, что Оуэн Ойстон и его сын Карл перевели десятки миллионов фунтов из бюджета "Блэкпула" на счета собственных компаний посредством необеспеченных беспроцентных займов. Все перечисления совершались без ведома Белоконя. В результате, действия Ойстонов привели к нарушению прав миноритарных акционеров.

В тоже время Ойстоны не инвестировали достаточно средств в футбольную команду, хотя "парашютные выплаты" после вылета "Блэкпула" из премьер-лиги за многие годы превысили отметку в 100 млн фунтов. В результате выступавший в премьер-лиге "Блэкпул" за несколько лет скатился до уровня третьего по силе футбольного дивизиона Англии.

Ранее Белоконь оставил должность директора "Блэкпула" и назначил на этот пост Нормунда Малначса, посчитав, что каждодневные дела клуба должен вести человек, свободный от эмоциональных разногласий между владельцами.

"Разногласия акционеров не должны мешать деятельности клуба. Внутриклубные решения должны приниматься исключительно на основании спортивных целей "Блэкпула" и профессиональных аргументов со взглядом в будущее, а не в прошлое", — подчеркнул Белоконь.