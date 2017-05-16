В Киргизии Первомайский суд Бишкека заочно приговорил сына экс-президента страны Максима Бакиева к пожизненному сроку лишения свободы за коррупцию и отмывание преступных доходов. Вместе с ним латвийский банкир Валерий Белоконь был заочно приговорен к 20 годам колонии усиленного режима.

Как сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе Верховного суда Киргизии, 12 мая суд рассмотрел на открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Бакиева, его бизнес-партнера Валерия Белоконя и еще шести фигурантов.

Белоконь был приговорен к 20 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью в банковской сфере сроком на три года. Он обвиняется по статьям "Соучастие в преступлении", "Коррупция", "Легализация (отмывание) преступных доходов" УК Киргизии.

Максим Бакиев находится в международном розыске и на данный момент проживает в Лондоне. Белоконь после революции в 2010 году также покинул страну. Принадлежавший ему в Киргизии банк "Манас" был национализирован.

Валерий Белоконь считает, что вынесение приговора - это месть властей Киргизии за решение международного арбитражного суда, согласно которому Киргизия должна выплатить латвийскому банкиру компенсацию в размере 16,5 млн евро.

"Принятое судом Киргизии решение никак не повлияет на обязательства правительства Киргизии выплатить Белоконю присужденную международным арбитражем компенсацию, но дает возможность для внутриполитического объяснения проигрыша Киргизии в международном арбитраже", - говорится в сообщении для прессы.

Подчеркивается, что 2010 после переворота новый правящий режим Киргизии фактически отнял принадлежавший Белоконю банк "Манас". Латвийский банкир неоднократно пытался решить вопрос возврата инвестиций путем переговоров с новым правительством страны, базируясь на латвийско-киргизском договоре о защите инвестиций.

Валерий Белоконь является владельцем контрольного пакета акций латвийского банка Baltic International Bank.